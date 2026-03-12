Terni bonifiche siti contaminati Stefano Bandecchi | Il comune è pienamente attivo Ereditata una situazione disastrata IL REPORT

Il sindaco di Terni ha commentato la situazione dei siti contaminati nell'area, affermando che il comune è pienamente impegnato nelle bonifiche. Ha spiegato di aver ereditato una condizione difficile e di essere attivo nel procedimento di risanamento. La discussione riguarda il ruolo dell’amministrazione nel gestire le criticità ambientali e le attività in corso per la riqualificazione dell’area.

Il resoconto delle attività sulle bonifiche dagli uffici della direzione ambientale di Palazzo Spada, che analizzano le realtà della discarica di Papigno, parco Rosselli ed ex lanificio Gruber Interviene anche il sindaco Stefano Bandecchi sulla questione dei siti contaminati dell'area ternana. Lo spunto è arrivato dalla tappa ternana della campagna di Legambiente 'Ecogiustizia subito', con lo stesso primo cittadino che si occupa direttamente della questione, avendo mantenuto personalmente la delega all'ambiente. Da parte di Bandecchi dichiarazioni in merito alle problematiche evidenziate e anche la presentazione di un report degli uffici comunali, il quale analizza specificatamente i casi di bonifica di Papigno, parco Rosselli ed ex lanificio Gruber.