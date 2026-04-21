Il Comune di Bolzano ha annunciato un potenziamento delle operazioni di rimozione dei rottami di biciclette abbandonati, che verranno ora eliminate con interventi bisettimanali su tutto il territorio cittadino. Questa decisione mira a mantenere le aree pubbliche più pulite e ordinate, con operazioni programmate con maggiore frequenza rispetto al passato. Gli interventi riguarderanno le zone più colpite dalla presenza di questi rifiuti abbandonati.

Il Comune di Bolzano ha deciso di intensificare drasticamente le operazioni di rimozione dei rottami di biciclette abbandonati, portando la frequenza degli interventi a un ritmo bisettimanale su tutto il territorio cittadino. Questa misura mira a liberare i punti di sosta e le rastrelliere dai vecchi telai non più funzionanti, restituendo spazi essenziali per la mobilità urbana. Gestione dello spazio pubblico e monitoraggio digitale L'amministrazione locale punta a una gestione più rapida e capi .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano libera le rastrelliere: via i rottami con interventi bisettimanali

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