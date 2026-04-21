Il centrocampista che ha giocato in passato per la Juventus si è infortunato durante un allenamento. Gli esami medici hanno evidenziato una lesione muscolare, che richiederà un periodo di assenza di due o tre settimane. Al momento, non sono stati comunicati dettagli specifici sul tipo di lesione o sulle modalità di trattamento. La squadra dovrà ora gestire l’assenza del giocatore durante le prossime partite.

Brutte notizie per il Bologna. Dopo la sfida persa con la Juventus, dallo staff medico era filtrata apprensione per le condizioni di Federico Bernardeschi, fermatosi pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. Al numero 10, infatti, sono bastati circa dieci minuti per alzare bandiera bianca a causa di un problema muscolare. Nel post partita, il tecnico Italiano si è assunto la responsabilità della scelta: “È colpa mia. Prima della gara ho visto l’affetto del pubblico, è un ragazzo straordinario e l’ho mandato in campo anche per quel tributo. Non ci voleva. Spero non sia nulla di grave, ma temo che possa aver finito la stagione”. E infatti, gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno evidenziato una lesione del muscolo iliaco destro, con tempi di recupero stimati tra le due e le tre settimane.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna, Bernardeschi si ferma per infortunio: gli esami e i tempi di recupero

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