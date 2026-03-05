Dopo oltre cinquanta anni di attività nel mondo dello spettacolo, Bobby Solo interviene su un tema di attualità e denuncia le guerre come un problema da affrontare senza mezzi termini. La sua posizione si concentra sulla necessità di cercare la pace, senza entrare in dettagli o motivazioni. La sua voce si aggira tra le note di una lunga carriera, portando un messaggio diretto e chiaro.

MILANO - Dopo oltre mezzo secolo di carriera, Bobby Solo continua a sorprendere. Non tanto per il ritorno discografico in sé, quanto per la direzione scelta. Con il nuovo singolo “Shishkebab”, già disponibili in tutte le piattaforme digitali mondiali, il cantante sceglie di affrontare uno dei temi più delicati del nostro tempo: la convivenza tra popoli e la necessità di fermare la spirale della violenza. A colpire non è soltanto il messaggio pacifista. È soprattutto il modo in cui viene raccontato. Solo non usa toni solenni né retorica da manifesto. La sua è una riflessione semplice, quasi quotidiana, costruita su immagini immediate e su una melodia pop che resta in testa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Bobby Solo rompe il silenzio sulle guerre: “La pace è l’unica strada”

Leggi anche: Achille Lauro: "Preferisco restare solo che tradire. Però voglio dei figli". Poi rompe il silenzio sulle esperienze omosessuali

Jakub Bakkour rompe il silenzio dopo Uomini e Donne: “Esperienza unica, sono felice e fiero”Jakub Bakkour nei mesi scorsi era approdato a Uomini e Donne per corteggiare Cristiana Anania, quando quest’ultima lo ha eliminato lui contattato da...