Blocco polacco a Fico | niente sorvolo per il viaggio verso Mosca

La Polonia ha negato il permesso di sorvolo del suo spazio aereo al premier slovacco, che si stava dirigendo a Mosca per le celebrazioni del 9 maggio. La decisione impedisce al leader slovacco di attraversare il territorio polacco durante il viaggio verso la capitale russa. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente il volo del premier, senza altre autorizzazioni o permessi concessi.

La Polonia ha deciso di negare il permesso di sorvolo del proprio spazio aereo al premier slovacco Robert Fico, che deve raggiungere Mosca per le celebrazioni del 9 maggio. La manovra diplomatica, confermata da fonti vicine ai vertici polacchi, blocca di fatto la viabilità aerea prevista per il viaggio del leader della Slovacchia verso la capitale russa in occasione del Giorno della vittoria. Secondo quanto emerso dagli ambienti diplomatici polacchi, la pratica relativa all’autorizzazione per il volo del primo ministro slovacco è attualmente sottoposta a un esame formale che si protrarrà per un periodo determinato. Tuttavia, le indiscrezioni provenienti dalla Polonia indicano una certezza assoluta: il via libera non verrà concesso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco polacco a Fico: niente sorvolo per il viaggio verso Mosca Notizie correlate Media, Varsavia vieterà a Fico il sorvolo per andare a MoscaLa Polonia vieterà all'aereo del primo ministro slovacco, Robert Fico, di sorvolare il suo territorio durante il viaggio verso Mosca per la parata... Fico verso Mosca: Polonia e Paesi Baltici chiudono lo spazio aereoIl viaggio del premier slovacco Robert Fico per il 9 maggio diventa un caso politico europeo.