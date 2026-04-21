Bitmine scommette su Ether | acquisto record per puntare al 5%

Bitmine Immersion Technologies ha effettuato un acquisto di 101 unità legate a Ether, segnando un investimento considerevole nel settore delle criptovalute. La società punta a raggiungere una quota di mercato del 5%. Questa operazione rappresenta un passo importante nel rafforzamento della propria presenza nel mercato digitale e nelle tecnologie di criptovaluta. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e report di settore.

Bitmine Immersion Technologies ha consolidato la sua posizione strategica nel settore delle criptovalute attraverso l’acquisto di 101.627 Ether durante la settimana compresa tra il 13 e il 19 aprile, segnando l’operazione di accumulo settimanale più rilevante dalla fine di dicembre 2025. Questa mossa, resa pubblica lunedì tramite un comunicato stampa e un documento Form 8-K depositato presso la SEC, porta il patrimonio totale della società a quasi 5 milioni di ETH, con una valutazione di circa 11,5 miliardi di dollari basata sul prezzo di riferimento di 2.301 dollari per singolo token. La strategia di accumulazione verso l’obiettivo del 5%. L’espansione del portafoglio di Bitmine non è un evento isolato, ma fa parte di un piano strutturato che mira a raggiungere una quota del 5% dell’intera offerta circolante di Ether.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bitmine scommette su Ether: acquisto record per puntare al 5% Crypto Markets Today: Largest tokens decline, with derivatives signaling caution ahead Notizie correlate Calciomercato Inter, rivoluzione in estate: 5 addii certi! L’obiettivo è puntare tutto su quell’acquistoCalciomercato Inter, rivoluzione in estate: 5 addii certi! L’obiettivo è puntare tutto su quell’acquisto Josep Martinez Inter, chance dal 1' contro... Ciclismo, Viviani: "Su pista siamo al top, su strada abbiamo ragazzi su cui puntare"Elia Viviani, ex campione olimpico e team manager della Nazionale di ciclismo, a margine della sua visita a Casa Italia a Milano, risponde a chi gli... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: I futures su Rave registrano liquidazioni per 43 milioni di dollari, terzi per volume dopo bitcoin ed ether; Bitmine registra una perdita trimestrale di 3,8 miliardi di dollari a causa delle ripercussioni negative della scommessa su Ethereum; Notizie su BTC, ETH, SOL: le scommesse ribassiste perdono 430 milioni di dollari mentre bitcoin supera i 74.000; Gli ETF su Bitcoin ed Ether registrano afflussi settimanali per quasi 1 miliardo di dollari.