A Biella, l’amministrazione comunale si trova a dover fare i conti con un deficit di circa 8 milioni di euro, conseguenza del mancato ottenimento di due finanziamenti previsti dal Decreto Sostegni. I progetti per il Recycling Hub e il Museo sono stati bocciati, lasciando il bilancio comunale con un vuoto significativo. La decisione si inserisce in un quadro di difficoltà finanziarie più ampio per il Comune.

L’amministrazione di Biella si trova di fronte a un bilancio economico estremamente pesante dopo il mancato ottenimento di due importanti finanziamenti legati al Decreto Sostegni. Nello specifico, sono stati respinti sia il progetto dedicato al Recycling Hub, che avrebbe dovuto ricevere sei milioni di euro, sia l’iniziativa per il Museo del Tessile, con una quota di due milioni di euro che non verrà erogata. Al centro della controversia sulla bocciatura del Museo del Tessile emerge una divergenza profonda sulla gestione del patrimonio storico locale. I partner che hanno promosso il progetto sostengono che l’idea di concentrare le collezioni nella Palazzina Piacenza rischi di svuotare di significato il valore intrinseco del tessuto industriale biellese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biella, buco di 8 milioni: bocciati il Recycling Hub e il Museo

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