A Bergamo è stato inaugurato un nuovo edificio dedicato alla protonterapia, una tecnologia avanzata nel trattamento dei tumori. L'ospedale locale celebra anche i 30 anni di attività, con questa struttura che si distingue per capacità e tecnologia, posizionandosi tra le prime al mondo nel settore. La realizzazione rappresenta un passo importante per l'assistenza medica nella regione.

L’ospedale di Bergamo celebra il traguardo dei 30 anni di attività inaugurando un nuovo edificio dedicato alla protonterapia, una struttura che si posiziona tra le prime al mondo per tecnologia e capacità terapeutica. L’evento, tenutosi lunedì 20 aprile, ha la partecipazione di Fontana, che ha sottolineato come l’istituto sia diventato un ecosistema sanitario integrato capace di rispondere ai cambiamenti della società. Tre decenni di evoluzione tra ricerca clinica e innovazione tecnologica. Il percorso iniziato trent’anni fa ha trasformato quella che era una realtà ospedaliera ad alta specializzazione in un modello complesso dove la cura del paziente non si ferma alla diagnosi, ma abbraccia l’intero processo, incluso il follow-up.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, rivoluzione medica: nasce il Proton Center d’eccellenza

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