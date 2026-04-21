Benessere mentale a Roma | la guida di Serenis per trovare uno psicologo esperto nella Capitale

Da ezrome.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, città di contrasti e di opportunità, può rappresentare anche una fonte di stress per chi ci vive. La richiesta di supporto psicologico cresce, e sono sempre più numerosi gli studi e gli specialisti disponibili in tutta la capitale. Una guida recente si propone di aiutare chi cerca uno psicologo esperto nella città, facilitando l’accesso a professionisti qualificati.

Roma è una metropoli dai contrasti profondi: una città che offre opportunità infinite e una bellezza senza tempo, ma che al contempo può mettere a dura prova l’equilibrio psicologico di chi la abita. Tra lo stress cronico legato al pendolarismo, i ritmi spesso serrati della vita lavorativa e la complessità logistica della Capitale, la ricerca di un supporto professionale è diventata una priorità per molti romani. Tuttavia, muoversi nel vasto mare delle offerte private e orientarsi tra le centinaia di studi sparsi per i vari quartieri non è sempre un’operazione semplice o immediata. Per rispondere a questa esigenza di chiarezza e qualità, Serenis, centro medico autorizzato specializzato nella salute mentale, ha esteso il proprio servizio di psicoterapia in presenza a Roma.🔗 Leggi su Ezrome.it

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