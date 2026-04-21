Belve di Francesca Fagnani gli ospiti di stasera – martedì 21 aprile 2026 – su Rai2

Martedì 21 aprile 2026 va in onda su Rai2 una nuova puntata di “Belve”, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione prevede interviste a vari ospiti, con un format che si concentra su conversazioni dirette e senza filtri. La puntata si inserisce nella programmazione serale della rete, con un pubblico che può seguire le interviste in diretta.

Tutto pronto per una nuova puntata di “ Belve 2026 “, il programma di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani. Scopriamo tutti gli ospiti di stasera, martedì 21 aprile 2026. Belve 2026, gli ospiti di stasera: martedì 21 aprile. Stasera, martedì 21 aprile 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la terza puntata della nuova stagione di “ Belve 2026 “, in prima serata su Rai2. Francesca Fagnani torna con nuove interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca pronti, ogni settimana, a raccontarsi senza filtri per svelare che tipo di “belva” si nasconde dietro l’immagine nota al grande pubblico. Ospiti di stasera, 21 aprile 2026 di Belve: Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e il rapper Shiva.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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