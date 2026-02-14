Padova mister Andreoletti | Giocato alla pari con la Samp dobbiamo migliorare negli ultimi metri
Il mister Andreoletti di Padova ha osservato che la partita contro la Sampdoria si è conclusa con un pareggio, mettendo in evidenza come piccoli errori abbiano fatto la differenza. Durante il match, i biancoscudati sono riusciti a mantenere il ritmo degli avversari, ma hanno faticato a concludere in modo efficace negli ultimi metri. Un esempio concreto è stato un tentativo di cross sbagliato all'ultimo minuto, che ha evitato loro di conquistare i tre punti.
Tra vittoria e sconfitta di corto muso in serie B spesso il confine risiede nei dettagli. Un mancato anticipo, una cattiva lettura, uno sprint non controllato, una scivolata avventata. Mister Andreoletti lo sa bene e nel post partita del k.o. di Marassi contro la Sampdoria cerca di avere la lucidità corretta nell'analisi del match. Così in conferenza stampa il tecnico biancoscudato: «È mancata un po’ di lucidità e di qualità negli ultimi metri, soprattutto nella rifinitura. Tutto sommato è stata una partita che poteva anche finire in pareggio. Si è vista però la maggiore esperienza della Sampdoria: una squadra che sa addormentare la gara e gestirla con mestiere.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Il mister. "Potevamo fare meglio negli ultimi sedici metri»
