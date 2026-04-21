beast of reincarnation game freak apre le prenotazioni e svela le edizioni e prezzi

Le prenotazioni per il nuovo gioco di Game Freak, intitolato Beast of Reincarnation, sono state aperte. La società ha annunciato anche le diverse edizioni disponibili e i relativi prezzi. Si tratta di un progetto diverso dal classico universo Pokémon, con dettagli che sono stati comunicati ufficialmente. La pubblicazione delle informazioni completa riguarda le caratteristiche delle versioni e le modalità di acquisto.

Le prenotazioni sono ufficialmente aperte e Game Freak svela finalmente tutti i dettagli su Beast of Reincarnation, il suo nuovo progetto lontano dall’universo Pokémon. L’action RPG, già mostrato con trailer e prime informazioni, si presenta ora con edizioni, contenuti e prezzi definitivi. Il titolo arriverà su PC e console nel corso dell’estate, proponendo un’esperienza narrativa e di combattimento incentrata su un legame particolare: quello tra una protagonista e il suo cane. Tra edizioni Standard e Deluxe, bonus preorder e presenza nel catalogo Game Pass, il gioco punta a raggiungere un pubblico molto ampio. Ecco tutto quello che c’è da sapere.🔗 Leggi su Game-experience.it

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Temi più discussi: Beast of Reincarnation è in vendita a 54,99 €; Beast of Reincarnation ha aperto le prenotazioni: edizioni e prezzi del nuovo gioco di Game Freak; Beast of Reincarnation, al via i preorder: quanto costa, che edizioni ci sono e contenuti; Beast of Reincarnation si mostra in un nuovo trailer.

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