beast of reincarnation game freak apre le prenotazioni e svela le edizioni e prezzi

Game Freak ha annunciato l’apertura delle prenotazioni per il suo nuovo titolo, Beast of Reincarnation, rivelando anche le diverse edizioni disponibili e i relativi prezzi. Si tratta di un progetto che si discosta dall’universo Pokémon, con dettagli sui formati e le opzioni di acquisto già resi noti alle persone interessate. L’azienda ha comunicato le informazioni attraverso un comunicato ufficiale, invitando i potenziali acquirenti a prenotare in anticipo.

Le prenotazioni sono ufficialmente aperte e Game Freak svela finalmente tutti i dettagli su Beast of Reincarnation, il suo nuovo progetto lontano dall’universo Pokémon. L’action RPG, già mostrato con trailer e prime informazioni, si presenta ora con edizioni, contenuti e prezzi definitivi. Il titolo arriverà su PC e console nel corso dell’estate, proponendo un’esperienza narrativa e di combattimento incentrata su un legame particolare: quello tra una protagonista e il suo cane. Tra edizioni Standard e Deluxe, bonus preorder e presenza nel catalogo Game Pass, il gioco punta a raggiungere un pubblico molto ampio. Ecco tutto quello che c’è da sapere.🔗 Leggi su Game-experience.it

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