Bastoni Barcellona Flick svela | Ci stiamo concentrando anche sulla prossima stagione il che è normale Abbiamo bisogno di…

Il tecnico del club ha affermato che il team sta lavorando anche sulla pianificazione della prossima stagione, sottolineando che questa è una prassi comune. Ha spiegato che ci sono aspetti da preparare e migliorare in vista dei prossimi impegni e obiettivi. La sua dichiarazione conferma l’attenzione costante del gruppo verso le strategie future, senza fornire dettagli specifici sui piani o sulle decisioni prese.

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