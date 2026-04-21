Barilla triplica fotovoltaico e punta su agricoltura rigenerativa

Negli ultimi due anni, la potenza installata di impianti fotovoltaici presso i siti produttivi italiani di Barilla è triplicata, raggiungendo attualmente una capacità complessiva di circa 8 megawatt. L'azienda ha come obiettivo di arrivare a 24 megawatt di energia autoprodotta da fonti rinnovabili entro il 2030. Parallelamente, Barilla ha annunciato un investimento nell’agricoltura rigenerativa, con l’obiettivo di promuovere pratiche agricole sostenibili.

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Negli ultimi due anni triplicata la potenza istallata di impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia elettrica rinnovabile nei siti produttivi italiani di Barilla: obiettivo 24MWp entro il 2030. In occasione della Giornata Mondiale della Terra - la ricorrenza annuale che ogni 22 aprile mobilita oltre un miliardo di persone in 193 Paesi per sensibilizzare sull'emergenza ambientale - Barilla presenta i risultati del suo impegno in sostenibilità su due fronti strategici: l'investimento sull'energia solare autoprodotta negli stabilimenti italiani e il modello di filiera rigenerativa che guida l'intera produzione di Mulino Bianco.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Barilla triplica fotovoltaico e punta su agricoltura rigenerativa Notizie correlate Per gli agricoltori di Casalasco un seminario di formazione su agricoltura rigenerativa e decarbonizzazioneL’evento, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Piacenza, si è tenuto all’Innovation Center di Fontanellato Si è... Aggiornamenti e dibattiti Barilla continua a investire su efficienza energetica e rinnovabili con un piano da 168 milioniContinua l'impegno di Barilla per la sostenibilità energetica, leva strategica del suo modello industriale. L'azienda si è posta l'obiettivo entro il 2030 di una potenza installata di 24 MW per l’auto ... repubblica.it Barilla, più fotovoltaico per la sostenibilitàSostenibilità non è una strategia, ma un caposaldo dell’azione che guida la Barilla fin dalla sua fondazione. Presente in oltre 100 paesi con 30 comprensori produttivi dislocati a livello globale, ... iltempo.it