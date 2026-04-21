A Bari è stato aperto questa mattina un nuovo impianto di sosta in via Adriatico, tra l’area dell’ex CTO e l’ingresso principale della Fiera del Levante. Il parcheggio offre 160 posti gratuiti riservati ai residenti della zona. La struttura si aggiunge a quelle già esistenti e mira a migliorare la disponibilità di spazi di sosta nella zona centrale della città.

Il nuovo impianto di sosta situato in via Adriatico, tra l’area dell’ex CTO e il monumentale ingresso della Fiera del Levante, è stato ufficialmente aperto questa mattina a Bari. L’intervento, che coinvolge il quartiere San Cataldo, vede la messa a disposizione di 160 posti auto gratuiti per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo, grazie a un accordo di comodato d’uso con la Fiera del Levante stessa. Al momento dell’inaugurazione erano presenti il sindaco Leccese, l’assessore Scaramuzzi, la presidente del Municipio III Verdoscia e i rappresentanti del comitato dei residenti locali. Soluzioni immediate per la mobilità in un’area in evoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, via Adriatico: 160 nuovi parcheggi gratuiti per i residenti

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