Palermo da scoprire | da Porta Nuova al Teatro Massimo walking tour in centro storico

Domenica 19 aprile alle 10:30 si svolgerà un tour a piedi nel centro storico di Palermo, partendo da Porta Nuova. Il percorso toccherà diverse zone della città, offrendo l’opportunità di conoscere aspetti storici, tradizioni e leggende locali. Durante la passeggiata saranno condivisi aneddoti e curiosità legati ai luoghi visitati, permettendo ai partecipanti di scoprire in modo diretto e informale le caratteristiche più significative del cuore della città.