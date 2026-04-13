Palermo da scoprire | da Porta Nuova al Teatro Massimo walking tour in centro storico
Domenica 19 aprile alle 10:30 si svolgerà un tour a piedi nel centro storico di Palermo, partendo da Porta Nuova. Il percorso toccherà diverse zone della città, offrendo l’opportunità di conoscere aspetti storici, tradizioni e leggende locali. Durante la passeggiata saranno condivisi aneddoti e curiosità legati ai luoghi visitati, permettendo ai partecipanti di scoprire in modo diretto e informale le caratteristiche più significative del cuore della città.
Domenica 19 aprile alle ore 10:30 da Porta Nuova partirà un giro del centro storico di Palermo, tra storia, tradizioni, leggende e aneddoti esilaranti. Una fluida passeggiata alla scoperta del carattere di una città ai confini dell’Europa, dove occidente e oriente si incontrano in una esplosione.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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