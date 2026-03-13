Un rapporto delle Nazioni Unite accusa il presidente Vladimir Putin di essere responsabile della deportazione di circa 1.200 bambini ucraini verso la Russia. L’indagine conferma che questa azione costituisce un crimine contro l’umanità e attribuisce a Putin una responsabilità diretta fin dall’avvio della politica di rimozione forzata dei minori. La relazione si concentra sui fatti e sui numeri senza entrare in analisi o interpretazioni.

Un’inchiesta delle Nazioni Unite ha stabilito che la rimozione forzata di minori ucraini verso il territorio russo configura un crimine contro l’umanità, con una responsabilità diretta del presidente Vladimir Putin fin dall’inizio della politica attuata. Erik Møse, alla guida della commissione internazionale d’inchiesta, ha comunicato a Ginevra che oltre 1.200 bambini sono stati trasferiti o deportati, e che quasi l’80% di loro non è ancora tornato in Ucraina. L’esito giuridico rappresenta un’escalation significativa rispetto alle indagini precedenti, le quali avevano documentato i fatti ma si erano fermate senza definire l’atto come crimine contro l’umanità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

