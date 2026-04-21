Bambini ucraini costretti a combattere o rinchiusi negli ospedali psichiatrici | caccia digitale a 45 piccoli deportati in Russia

Quaranta investigatori provenienti da 18 Paesi, tra cui l’Italia, si sono riuniti all’Aia, in Olanda, per rintracciare 45 bambini ucraini trasferiti con la forza in Russia. Tra i minori, alcuni sono stati costretti a combattere o rinchiusi negli ospedali psichiatrici. La ricerca si concentra sui casi di deportazione forzata e sui tentativi di localizzare i minori coinvolti in questa operazione.

Quaranta investigatori provenienti da 18 Paesi, tra cui l’Italia, si sono riuniti all’Aia, in Olanda, per rintracciare 45 bambini ucraini trasferiti con la forza. Europol, in collaborazione con i Paesi Bassi, ha ospitato un’operazione coordinata per identificare e rintracciare i minori trasferiti o deportati con la forza nei territori occupati dell’Ucraina, della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia. – Notizie.com In totale, sono state raccolte informazioni su 45 minori, che sono state condivise con le autorità ucraine per supportare le indagini in corso.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Bambini ucraini costretti a combattere o rinchiusi negli ospedali psichiatrici: caccia “digitale” a 45 piccoli deportati in Russia Notizie correlate ONU: Putin responsabile per 1.200 bambini ucraini deportatiUn’inchiesta delle Nazioni Unite ha stabilito che la rimozione forzata di minori ucraini verso il territorio russo configura un crimine contro... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ucraina: almeno 3.452 bambini uccisi o feriti dal febbraio 2022; L'appello sul web del parroco: Un pulmino per portare qui i piccoli profughi ucraini; Bambini ucraini costretti a combattere o rinchiusi negli ospedali psichiatrici: caccia digitale a 45 piccoli deportati in Russia; Bambini ucraini costretti a combattere o rinchiusi negli ospedali psichiatrici | caccia digitale a 45 piccoli deportati in Russia. Bambini ucraini costretti a combattere o rinchiusi negli ospedali psichiatrici: caccia digitale a 45 piccoli deportati in RussiaEuropol guida un hackathon globale con 40 investigatori per rintracciare 45 bambini ucraini deportati. I dettagli. notizie.com Riportare a casa i bambini ucraini rapiti da Mosca, l’11 maggio la riunione della Coalizione internazionaleL'11 maggio, la riunione della Coalizione internazionale per il ritorno dei bambini deportati. Von der Leyen: La guerra ha rubato l'infanzia ... eunews.it Al Parlamento europeo è stata riprodotta “Empty Beds”, la cameretta di uno dei 20mila bambini ucraini rapiti: un’installazione che rende tangibile l’assenza, il silenzio e la violenza di una tragedia che non possiamo ignorare. Decine di migliaia di bambini ucrai x.com In seguito all'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, decine di migliaia di bambini ucraini sono stati trasferiti con la forza fuori dal loro Paese e in Russia, secondo funzionari ed esperti indipendenti #EuropeNews - facebook.com facebook