John Cena ha condiviso pubblicamente la sua esperienza con il trapianto di capelli, avvenuto nel novembre 2024. L’attore ha descritto la sua testa come “da alieno” prima dell’intervento e ha spiegato cosa gli è successo subito dopo la procedura. La narrazione si concentra sui dettagli dell’intervento e sui cambiamenti fisici vissuti dal protagonista. La testimonianza è stata resa senza filtri o giudizi, offrendo un racconto diretto e sincero.

John Cena ha deciso di raccontare senza peli sulla lingua la sua esperienza con il trapianto di capelli, una procedura a cui si è sottoposto nel novembre 2024 e che ha definito capace di cambiare completamente il corso della sua vita. In una recente intervista a TMZ Sports durante la cerimonia della WWE Hall of Fame del 17 aprile, la superstar del wrestling ha condiviso dettagli sorprendentemente intimi sul periodo di recupero. È un vero e proprio intervento chirurgico. I primi 14 giorni sono i più importanti, non puoi bagnare la zona operata perché è una ferita aperta. La testa si gonfia, poi il gonfiore scende e il cranio ha un aspetto diverso per un po’”.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Avevo una testa da alieno”: John Cena racconta il post trapianto (e cosa gli è successo subito dopo)

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