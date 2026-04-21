Lunedì mattina sui viali della città si presenta con un traffico lento e code di veicoli fermi. La maggior parte degli automobilisti sembra sapere già del ritorno di alcune misure di sicurezza, e molti commentano che si può fare. Non si sentono molti clacson, e quando il semaforo diventa verde, le prime auto impiegano qualche secondo per riprendere la marcia. La situazione si ripete ogni inizio settimana, con i veicoli che si fermano prima di ripartire lentamente.

Il lunedì mattina parte lentamente sui viali: tante macchine in coda e pochi clacson che suonano, anche se, appena scattato il verde, la prima auto della fila non ingrana immediatamente la marcia e parte. Sarà l’effetto (o il timore per i controlli intensificati) del primo giorno di Città 30 fase due. Un ritorno quasi improvviso, che però non ha colto tutti di sorpresa. Sui motorini e nelle macchine fermi al rosso su viale Pietramellara all’incrocio con Porta Mascarella, infatti, tra conducenti e passeggeri c’è una certezza: quasi tutti sono a conoscenza del ripristino del modello – definito illegittimo dal Tar dell’ Emilia-Romagna, ma ora tornato nuovamente in pista –, ma i pareri sono molto discordanti tra gli intervistati, sottolineando ancor di più lo spaccato tra favorevoli e contrari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Automobilisti e cittadini: "Sapevamo del ritorno. Per la sicurezza si può fare"

La Réunion sous la menace climatique : cyclones, érosion et urgence écologique | Documentaire AMP

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