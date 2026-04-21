Austria libera 325.000 ton di petrolio | scatta l’allarme energia

In Austria è stata rilasciata la prima tranche di 325.000 tonnellate di petrolio prelevate dalle scorte strategiche. Questa decisione è stata presa oggi per far fronte alle turbolenze sui mercati energetici internazionali. Il governo ha annunciato l’operazione come misura di emergenza per garantire la stabilità delle forniture di energia nel paese.

L’Austria ha avviato in data odierna il rilascio della prima tranche di petrolio prelevata dalle proprie scorte strategiche per contrastare le turbolenze sui mercati energetici globali. La manovra, coordinata con l’Agenzia Internazionale dell’Energia, interviene per mitigare i rischi derivanti dal conflitto che vede coinvolto l’Iran e dalle forti frizioni che interessano lo Stretto di Hormuz. Il provvedimento si inserisce in un piano d’azione molto ampio, concordato lo scorso mese tra 32 nazioni, che prevede l’immissione sul mercato di una quantità senza precedenti di 400 milioni di barili. Si tratta di un intervento di portata storica: è infatti la sesta volta dalla fondazione dell’AIE negli anni ’70 che viene attuato un rilascio così massiccio e sincronizzato tra i paesi membri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Austria libera 325.000 ton di petrolio: scatta l’allarme energia Notizie correlate Leggi anche: Diesel oltre i 2 euro, scatta il piano d'emergenza: l'Italia libera le riserve di petrolio Allarme energia: il rischio petrolio che minaccia l’economia italianaIl vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha tracciato un quadro di estrema prudenza per l’economia italiana durante il Vinitaly di...