Diesel oltre i 2 euro scatta il piano d' emergenza | l' Italia libera le riserve di petrolio

Il prezzo del diesel supera i 2 euro al litro, portando il governo a mettere in atto un piano d’emergenza. In questo contesto, l’Italia ha deciso di svuotare le riserve di petrolio per tentare di influenzare il mercato. Finora, tuttavia, questa misura non ha prodotto gli effetti sperati e i mercati continuano a mostrare volatilità.

Ormai possiamo dirlo. Liberare le riserve di petrolio non è servito a placare i mercati. Almeno finora. La quotazione del greggio si attesta ancora intorno ai 100 dollari al barile, un livello ancora molto alto ma che resta comunque lontano dai 200 dollari paventati dal regime iraniano. La mossa dell'Agenzia internazionale per l'energia (Iea) che l'altro ieri ha dato il via libera al più grande sblocco di riserve petrolifere della sua storia (400 milioni di barili) non ha sortito effetti sugli scambi anche se, fanno notare gli esperti, uno dei motivi è che si attendono dettagli su come e da chi verranno rilasciate. E intanto il prezzo del diesel (in modalità self) raggiunge i 2. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

