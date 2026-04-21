Audi porta RS 5 e monoposto R26 alla Milano Design Week 2026

Durante la Milano Design Week del 2026, Audi presenta due veicoli: la RS 5 e una monoposto R26. L’evento si svolge presso il palcoscenico di Portrait, con l’obiettivo di mettere in mostra le ultime novità del marchio nel settore automotive. La casa automobilistica ha deciso di partecipare alla manifestazione con una selezione di modelli ad alta performance e di design innovativo, attirando l’attenzione di visitatori e addetti ai lavori.

(Adnkronos) – Audi torna protagonista alla Milano Design Week e sceglie il palcoscenico di Portrait Milano, in Corso Venezia, per presentare al pubblico italiano due anteprime nazionali ad alto contenuto tecnologico: la nuova Audi RS 5 plug-in hybrid ad alte prestazioni e la monoposto Audi R26 del team impegnato nel mondiale di Formula 1. La nuova Audi RS 5 è la prima plug-in hybrid ad alte prestazioni firmata Audi Sport. Un modello che coniuga elettrificazione, dinamica di guida e utilizzo quotidiano, Audi ha quindi portato la tecnologia ibrida nel segmento performance secondo una visione orientata all’efficienza senza rinunciare al coinvolgimento al volante.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Audi alla Milano Design Week: prestazioni e design con RS 5 e la monoposto di F1 Audi R26Dal 20 al 26 aprile si terrà l'edizione 2026 della Milano Design Week, dove Audi sarà presente per il tredicesimo anno consecutivo.

Milano Design Week 2026: Audi svela F1 R26 e RS 5 ibridaLa Milano Design Week del 2026 vedrà Audi al centro della scena con l’installazione Origin di Zaha Hadid Architects e l’anteprima italiana della...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Audi alla Milano Design Week 2026: RS 5 e monoposto F1 R26 in anteprima nazionale; Audi alla Design Week: RS 5 e Formula 1 al centro del racconto; Milano Design Week 2026, i modelli auto e i prototipi in anteprima; Le auto da vedere alla Milano Design Week 2026.

Audi RS 5 e R26 di Formula 1, in anteprima nazionale alla Milano Design WeekNel Portrait Milano, la Casa tedesca porta le due interpretazioni della tecnologia ibrida nella massima espressione del motorsport e su strada. Due vetture dove la performance incontra il piacere del ... corriere.it

Anteprima nazionale di Audi RS5 e R26 alla Milano Design WeekPer il tredicesimo anno consecutivo Audi è presente alla Milano Design Week, in programma fino al 26 aprile, dove porta in anteprima nazioale RS5, la prima plug-in hybrid ad alte prestazioni firmata A ... ansa.it

/ Ploom presenta “FEEL THE AURA” alla Milano Design Week, un’esperienza immersiva e sensoriale dedicata ai consumatori adulti, dove il design dell’eccellenza dialoga con i sensi. Dal 21 al 26 aprile, in Via delle Erbe 2A, nel Brera Design District, l’i facebook

ORIGINI. Armani/Casa for Milano Design Week 2025. 21-26 April 2026 10am - 8pm Corso Venezia 14, Milan, Italy. Painter: @NataliaResmini #ArmaniCasa x.com