Durante la Milano Design Week 2026, la maison Giorgio Armani parteciperà con una serie di eventi dedicati alla presentazione di un tavolo in stile Déco e di altre creazioni che riflettono il patrimonio e l’approccio contemporaneo del brand. La partecipazione si concentrerà su iniziative che mettono in mostra le influenze storiche e il design attuale dell’azienda. La manifestazione si svolgerà a Milano, coinvolgendo diverse location della città.

La maison Giorgio Armani sarà presente alla Milano Design Week 2026 con un calendario di iniziative speciali in cui Dna, heritage e visione contemporanea si intrecciano. In primo piano, i progetti ArmaniCasa e ArmaniArchivio, in un racconto coerente tra passato e presente. Per quanto riguarda ArmaniCasa, nel negozio di Corso Venezia 14, il brand, fondato più di 25 anni fa, presenta la nuova collezione, che sarà affiancata da una selezione di pezzi iconici e dalle loro riedizioni nel tempo, a testimonianza di un percorso di evoluzione e rinnovamento continuo, rimasto sempre fedele alla sua identità e al suo linguaggio estetico. L’allestimento, ispirato agli ambienti delle residenze di Giorgio Armani, ricrea un’atmosfera intima e sofisticata, evocando un lusso raffinato e chic.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Atmosfere sofisticate e un tavolo stile Déco

Traditional Thanksgiving Splendor Sophisticated Decor for Every Room with Golden Elegance

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