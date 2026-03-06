Brigitte Bardot in vendita il suo appartamento parigino in stile Art Déco

Dopo diverse settimane dalla scomparsa dell’attrice, si segnala la messa in vendita del suo appartamento parigino in stile Art Déco. La residenza, situata nel centro di Parigi, è stata recentemente messa sul mercato e rappresenta uno degli ultimi beni appartenuti all’icona del cinema francese. La proprietà è stata descritta come un esempio di architettura Art Déco, con dettagli originali e arredi d’epoca.

A pochi mesi dalla sua scomparsa, uno degli appartamenti in cui l'attrice ha vissuto a Parigi è stato messo in vendita a una cifra incredibile Sono passate diverse settimane dalla sua scomparsa, ma si torna a parlare nuovamente di una delle attrici più iconiche del Novecento: Brigitte Bardot. Il motivo è legato a uno dei suoi appartamenti che è sul mercato. Si tratta della casa di Parigi, per la precisione della proprietà dove ha vissuto con il marito Gunter Sachs, nel XVI arrondissement. È una delle zone più eleganti della capitale francese a pochi passi da Trocadéro, Étoile e Palais de Chaillot.

Brigitte Bardot, in vendita il suo appartamento di ParigiDentro alla dimora parigina di Brigitte Bardot: un gioiello Art Déco nel cuore del XVI arrondissement.

