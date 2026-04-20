Inter vs Como semifinale di ritorno Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella semifinale di ritorno della Coppa Italia 20252026, si affrontano l’Inter e il Como. La partita si svolge in un contesto in cui il risultato dell’andata, terminato con un pareggio senza reti, lascia ancora aperta ogni possibilità di qualificazione. La sfida si disputa in Lombardia e, chi vincerà, avanzerà direttamente verso la finale della competizione nazionale. L’incontro sarà trasmesso in diretta e sarà decisivo per determinare quale delle due squadre accederà alla fase conclusiva.

Gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 20252026. Dopo il pareggio a reti bianche dell’andata, la qualificazione è ancora tutta aperta, per cui chi si aggiudicherà il derby lombardo staccherà anche il pass verso l’ultimo atto di questa competizione nazionale. I nerazzurri puntano all’accoppiata scudetto-Coppa Italia, i lariani, invece, ad un traguardo storico. Inter vs Como si giocherà martedì 21 aprile 2026 alle ore 21 presso lo stadio Meazza INTER VS COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri stanno attraversando un momento di forma smagliante, testimoniato dalle ultime tre vittorie consecutive in campionato, che hanno consentito loro di avvicinarsi sensibilmente al titolo, che potrebbe essere conquistato già nel prossimo turno.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Inter vs Como, semifinale di ritorno Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Leggi anche: Como vs Inter, semifinale di andata Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Lazio vs Atalanta, semifinale di andata Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dove vedere Inter-Como di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Coppa Italia, Inter: Chivu contro il Como recupera Bisseck e spera in Bastoni; Coppa Italia, martedì Inter-Como in chiaro in tv: ecco su che canale vederla; Inter-Como, ultimi biglietti e info per i tifosi. Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaL'Inter riceve il Como a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida di andata in casa della squadra di Fabregas è terminata 0-0. Chi passa il turno volerà in finale e sfiderà la v ... tuttosport.com Coppa Italia 2025/2026 su Mediaset: semifinali Inter-Como e Atalanta-Lazio in chiaroIl grande calcio italiano torna protagonista sulle reti Mediaset, che conferma la trasmissione in esclusiva della Coppa Italia fino al 2027. Anche per la stagione 2025/2026, tutte le partite saranno ... dtti.it Atalanta, la carica dei novemila per arrivare in finale di Coppa Italia - facebook.com facebook Coppa Italia, per i bookies sarà una finale all'insegna del nerazzurro x.com