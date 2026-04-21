Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia

Aste Florio ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma online dedicata alle aste giudiziarie immobiliari in Italia. La piattaforma, denominata asteflorio, permette di partecipare alle aste senza dover essere presenti fisicamente e copre l’intero mercato delle aste immobiliari italiane. L’obiettivo dichiarato è di rendere più accessibile il settore, facilitando l’accesso a chi desidera acquistare immobili tramite procedure giudiziarie.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Roma, 20 aprile 2026 — Aste Florio S.R.L. annuncia il lancio ufficiale della piattaforma di aste giudiziarie online asteflorio.it, un portale digitale progettato per aggregare e rendere facilmente consultabili tutte le aste immobiliari giudiziarie presenti sul territorio italiano. Operativa da circa 60 giorni, la piattaforma indicizza già oltre 20.000 immobili attivi, distribuiti su tutte le 20 regioni italiane, coinvolgendo tutte le province e i 140 tribunali del Paese. Il controvalore complessivo supera i 2,9 miliardi di euro, confermando la rilevanza del mercato di riferimento. Il comparto delle aste giudiziarie immobiliari in Italia genera ogni anno oltre 80.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia Notizie correlate Mafia e aste immobiliari: svelato il piano per truccare i bandiUn’operazione di polizia che ha colpito 32 persone tra lo Sperone e Brancaccio ha messo in luce un sofisticato meccanismo di infiltrazione criminale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia; Crotone, il maestro orafo Michele Affidato consegna un opera in argento al presidente Sergio Mattarella; Giovani: presentato questa mattina a Palazzo Valentini il progetto Mobilità Sicura; MDW 2026: GROHE SPA trasforma il Piccolo Teatro Studio Melato in Aqua SanctuaryIn arrivo. Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in ItaliaRoma, 20 aprile 2026 — Aste Florio S.R.L. annuncia il lancio ufficiale della piattaforma di aste giudiziarie online asteflorio.it, un portale digitale progettato per aggregare e rendere facilmente ... adnkronos.com Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie onlineRoma, 20 aprile 2026 — Aste Florio S.R.L. annuncia il lancio ufficiale della piattaforma di aste giudiziarie online asteflorio.it, un portale digitale ... cronachedellacampania.it Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia - facebook.com facebook