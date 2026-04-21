Assegnato a Wes Anderson il Fellini Rimini Award 2026 Conosco la parola Rimini da tutta la vita

Il regista statunitense è stato insignito del Fellini Rimini Award 2026. In un’intervista, ha affermato di conoscere la parola Rimini da circa quarant’anni, fin da quando ha scoperto i film di Fellini. Ha aggiunto di averla portata con sé per tutta la vita, anche se questa è la prima volta che visita la città. Ha descritto l’esperienza come “fantastica”.

“Conosco la parola Rimini da quando conobbi i film di Fellini, da quarant’anni, quasi 50. Mi ha accompagnato quindi durante tutta la vita, ma è la prima volta che metto piede qui, ed è fantastico”. Esordisce così, sul palcoscenico di un Teatro Galli gremito in ogni ordine di posto, Wes Anderson a.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Cinema, Fellini Award Rimini 2026: cresce l’attesa per l’arrivo in città del regista Wes Anderson“L’unico motivo per accettare la tortura di fare un film è l’eventuale sofferenza maggiore che comporterebbe il non farlo”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Assegnato a Wes Anderson il Fellini Rimini Award 2026; Fellini Award Rimini 2026, cresce l’attesa per l’arrivo Wes Anderson; Assegnato a Wes Anderson il Fellini Rimini Award 2026; Rimini, a Wes Anderson il Premio Fellini 2026. Rimini, il Fellini Award 2026 a Wes Anderson: Essere qui è fantasticoIl regista americano Wes Anderson conquista il pubblico del Teatro Galli, gremito in ogni ordine di posto, dove nel pomeriggio di ieri gli è stato assegnato il Fellini Award Rimini 2026. Il riconoscim ... altarimini.it Fellini Award a Wes Anderson, tutte le fotoIl regista texano Wes Anderson ha ricevuto ieri al teatro Galli il Fellini Award 2026, riconoscimento intitolato al regista riminese rilanciato lo ... corriereromagna.it Wes Anderson riceve il Fellini Award 2026: “conosco questa città da quarant’anni grazie a Fellini, oggi è la prima volta qui ed è fantastico”. Il regista in dialogo con Gian Luca Farinelli e la consegna del premio dal sindaco Sadegholvaad comune.rimini.it/novit x.com A Wes Anderson il Premio Fellini 2026! Un grande orgoglio per tutta Rimini, ancora una volta al centro del panorama cinematografico mondiale Jamil Sadegholvaad Rimini Cultura Comune di Rimini Fellini Museum - facebook.com facebook