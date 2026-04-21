Ascolti TV Total Audience | Lunedì 20 Aprile 2026 Uomini e Donne +95K cresce più di tutti e passa dal 25.47 al 26.1%
Lunedì 20 aprile 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano un aumento complessivo rispetto ai giorni precedenti. Tra i programmi più seguiti, Uomini e Donne registra un incremento di circa 95.000 spettatori, passando dal 25,47% al 26,1% di share. Su Rai1, il programma La Buona Stella ha ricevuto circa 2.751 ascoltatori in totale, confermando una serata caratterizzata da variazioni nelle preferenze del pubblico televisivo.
Nella serata di ieri, lunedì 20 aprile 2026, in total audience su Rai1 La Buona Stella interessa 2.751.000 spettatori pari al 16.88% di share dalle 21:47 alle 23:38. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.347.000 spettatori con uno share del 17.12% dalle 22 alle 00:21. Su Rai2, dopo la presentazione (533.000 – 2.6%), The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 829.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Blacklight incolla davanti al video 1.208.000 spettatori con il 7.02%. Su Rai3, dopo la presentazione (854.000 – 4.19%), Newsroom segna 608.000 spettatori (4.25%). Su Rete4, dopo la presentazione (757.000 – 3.67%), Quarta Repubblica totalizza 751.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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