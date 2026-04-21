Ascolti TV | Lunedì 20 Aprile 2026 I Cesaroni crollano al 16.9% 2.301 vince La Buona Stella 16.9% – 2.741

Nella serata di lunedì 20 aprile 2026, i dati di ascolto televisivo mostrano che i Cesaroni hanno registrato un ascolto del 16,9%, pari a circa 2.301.000 spettatori. La stessa percentuale è stata raggiunta da La Buona Stella, che ha avuto circa 2.741.000 spettatori. I numeri indicano una parità di ascolti tra i due programmi, con una lieve preferenza per la trasmissione in onda su Rai1.

Nella serata di ieri, lunedì 20 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2.741.000 spettatori pari al 16.9% di share dalle 21:47 alle 23:38. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 2.301.000 spettatori con uno share del 16.9% dalle 22 alle 00:21. Su Rai2, dopo la presentazione (532.000 – 2.6%), The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 827.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Blacklight incolla davanti al video 1.203.000 spettatori con il 7%. Su Rai3, dopo la presentazione (852.000 – 4.2%), Newsroom segna 605.000 spettatori (4.3%). Su Rete4, dopo la presentazione (751.000 – 3.7%), Quarta Repubblica totalizza 745.000 spettatori (6.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 20 Aprile 2026. I Cesaroni crollano al 16.9% (2.301), vince La Buona Stella (16.9% – 2.741) Notizie correlate Ascolti TV | Lunedì 13 Aprile 2026. Ritorno vincente per I Cesaroni (22.6%), solo il 16.2% per La Buona StellaNella serata di ieri, lunedì 13 aprile 2026, su Rai1 La Buona Stella interessa 2. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 20 aprile chi ha vinto tra La buona stella, I Cesaroni, Papa Francesco e Nicola Porro; Ascolti tv ieri (20 aprile): I Cesaroni sprofondano, Gerry Scotti oltre i 5 milioni; Ascolti tv ieri sera 20 aprile, chi ha vinto tra 'La Buona Stella' e 'I Cesaroni'; Ascolti TV ieri sera, 20 aprile 2026: chi ha vinto tra La Buona Stella e I Cesaroni?. Ascolti tv lunedì 20 aprile: La buona stella, Cesaroni – Il ritorno, The FloorAscolti tv 20 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv ieri (20 aprile): I Cesaroni sprofondano, Gerry Scotti oltre i 5 milioniLa seconda puntata della serie con Claudio Amendola crolla al 16,9% di share, vince La Buona Stella: tutti i dati Auditel ... libero.it La sfida del lunedì sera è più accesa che mai. Quale fiction vi sta piacendo di più tra I Cesaroni su Canale 5 e La Buona Stella Due serie diverse, ma che sono le vere protagoniste del primo giorno della settimana - facebook.com facebook