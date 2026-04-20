Ascolti TV 20 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata del 20 aprile 2026 sono stati diffusi questa mattina. Le percentuali di share e il numero di spettatori per ogni programma trasmesso sono stati resi noti, offrendo un quadro completo delle preferenze del pubblico durante quella fascia oraria. Questi numeri forniscono un’istantanea precisa delle performance delle trasmissioni andate in onda, senza commenti o interpretazioni aggiuntive.

Ascolti TV 20 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di lunedì 20 aprile 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. In breve. Vincitore prima serata:. Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Lunedì 20 Aprile 2026.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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