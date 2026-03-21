Ascolti TV 21 Marzo 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di sabato 21 marzo 2026 sono stati resi noti questa mattina. Le rilevazioni riguardano le principali emittenti televisive e mostrano le preferenze degli spettatori durante la serata. Le cifre ufficiali indicano quale programma ha ottenuto il maggior ascolto e come si sono distribuiti gli spettatori tra i vari canali.

Ascolti TV 21 Marzo 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 21 Marzo 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Sabato 21 Marzo 2026. Dati Auditel Ascolti TV del 21 Marzo 2026. Archivio Ascolti TV. Ascolti TV prima serata ieri Sabato 21 Marzo 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Sabato 21 Marzo: In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei numeri, aggiorna la pagina CLICCANDO QUI Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Canzonissima. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 21 Marzo 2026: i dati Auditel della prima serata Articoli correlati Ascolti TV 21 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 21 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri mercoledì 21 Gennaio 2026. Ascolti TV 21 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 21 Febbraio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 21 Febbraio 2026. Una raccolta di contenuti su Auditel della Temi più discussi: Ascolti tv ieri giovedì 19 marzo chi ha vinto tra Don Matteo, Forbidden Fruit e Splendida Cornice; Ascolti tv 11 marzo 2026, Stasera tutto è possibile vince con il 16.7%: De Martino supera Scotti; Ascolti tv ieri mercoledì 18 marzo chi ha vinto tra Stefano De Martino, Vanina, Chi l'ha visto, Iene e Saviano; Ascolti tv ieri (16 marzo): Gassmann vince ancora, Max Giusti giù, riscossa Gerry Scotti. Ascolti tv ieri 21 marzo 2026: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serataAscolti tv ieri 21 marzo 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di sabato 21 marzo 2026. Auditel e share TV. mam-e.it Ascolti tv 20 marzo, chi ha vinto tra il GF Vip e The Voice Generations: i dati in aggiornamentoI dati Auditel di venerdì 20 marzo: chi ha vinto tra il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi in onda su Canale 5 e The Voice Generations con Antonella ... fanpage.it ULTIM'ORA Diffusi i dati auditel della finalissima di Sanremo 2026. facebook Su #Canale5 #LaRuotaDellaFortuna oltre 5.000.000 di spettatori in access prime-time @dentronotiziatv si conferma al vertice della sua fascia sul target commerciale Su #Italia1 #LeIene sfiora il 12% di share sul target commerciale x.com