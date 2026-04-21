Ascolti tv 20 aprile 2026 | La buona stella 16.9% I Cesaroni 7 16.9% Affari Tuoi 24% La Ruota della Fortuna 24.7% | Dati Auditel

Il 20 aprile 2026, i dati Auditel mostrano un confronto tra le reti televisive principali. Su Rai 1, “La buona stella” ha ottenuto il 16,9% di share, mentre su Canale 5, “I Cesaroni 7” ha raggiunto lo stesso risultato. “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” hanno invece ottenuto rispettivamente il 24% e il 24,7% di share. La serata ha visto una sfida tra i programmi di entrambe le emittenti.

Ascolti tv 20 aprile 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ La buona stella ” contro il “ I Cesaroni “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 20 aprile 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: La buona stella vs I Cesaroni – Auditel ieri sera, 20 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “La buona stella” contro “I Cesaroni”. Chi ha vinto? Rai 1: La buona stella, la serie tv con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca ha coinvolto 2.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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