Arezzo dopo le tribune d’oro ora pure la lancia | Adotta un pezzo de Giostra e fatte pubblicità

Arezzo si prepara a una nuova fase della Giostra del Saracino, con un'interessante iniziativa che coinvolge i partecipanti e gli sponsor. Dopo aver visto tribune decorate con colori e simboli dorati, ora si parla di una proposta che invita ad adottare un pezzo della manifestazione per promuovere attività commerciali. La questione, al centro di discussioni pubbliche, si sviluppa attraverso comunicati ufficiali e documenti che spiegano le nuove modalità di partecipazione e sponsorizzazione.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE ufficio stampa Giostra del Saracino AREZZO – Ormai un s’è più alla Giostra del Saracino, s’è alla fiera del marchio stampato. Dopo le tribune ribattezzate manco fossero gioielli di famiglia – Tribuna Chimet Poltroncine, Tribuna Chimet Centrale, Tribuna Orchidea Preziosi, Tribuna Chimera Gold – ora tocca anche alla Lancia d’Oro. Eh sì, perché se n’era rimasto qualcosa di “sacro” ancora senza sponsor. e via, zac! Ecco pronto il progetto “Adotta una lancia”. Tradotto dall’ortichese: chi c’ha du’ soldi e voglia de fasse vedere ci mette il nome sopra, così la Lancia un è più solo d’oro.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, dopo le tribune d’oro ora pure la lancia: “Adotta un pezzo de Giostra e fatte pubblicità” Notizie correlate Leggi anche: Oh bella, la Giostra s’è rifatta il vestito: regolamento novo e pure il filmatino pe’ fa’ vedé Arezzo al mondo! Leggi anche: “Semo el fulcro”, dice Casucci: Arezzo scopre de esse’ diventata ‘na giostra senza centro”