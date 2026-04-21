Arbasino e il labirinto della parola | la sfida di Autocronologia

È stata pubblicata da Adelphi una nuova opera intitolata Autocronologia, curata da Raffaele Manica, dedicata alla figura dello scrittore e intellettuale di Voghera. Il libro si concentra sulla vita e le riflessioni di Alberto Arbasino, offrendo un approfondimento sulla sua relazione con la parola e il suo percorso letterario. La pubblicazione rappresenta un momento significativo nel panorama letterario italiano, portando attenzione sulla complessità del suo lavoro e del suo pensiero.

Il mondo della letteratura riceve una spinta decisiva con la pubblicazione di Autocronologia, l’opera curata da Raffaele Manica per la casa editrice Adelphi, che mette al centro la figura complessa dell’intellettuale di Voghera, Alberto Arbasino. Attraverso questo volume, emerge il ritratto di un autore capace di muoversi con estrema fluidità tra il rigore dell’archivio e la spontaneità del pensiero creativo, offrendo una chiave di lettura rinnovata su una personalità che ha segnato il culturale del secolo scorso. L’architettura di un intellettuale tra cronaca e memoria. Raffaele Manica, docente di letteratura presso l’Università di Roma Tor Vergata, dedica il suo lavoro a un uomo la cui scrittura si è sempre distinta per una natura espansa e difficile da circoscrivere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arbasino e il labirinto della parola: la sfida di Autocronologia Notizie correlate Leggi anche: Arbasino, “Autocronologia“ e noi: "Leggerlo è una sfida continua: si muove tra il capriccio e l’archivio" Leggi anche: Gadda offeso per un titolo, la puntura di Citati ad Arbasino, i giudizi taglienti di PPP: il Giorno e i giganti della cultura