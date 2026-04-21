Un test condotto da Antoine Diver ha analizzato le prestazioni dell’Apple Watch Ultra 3 sott’acqua, evidenziando un limite tecnico oltre i 40 metri di profondità. Durante l’esperimento, il dispositivo è stato immerso in condizioni controllate, rivelando che oltre questa soglia la funzionalità e la sicurezza dell’orologio risultano compromesse. Questi risultati pongono in evidenza i limiti del modello rispetto alle immersioni più profonde.

Un esperimento condotto da Antoine Diver ha messo a nudo i limiti tecnologici e di sicurezza dell’Apple Watch Ultra 3 durante un’immersione subacquea. Superata la soglia dei 40 metri, il dispositivo ha smesso di funzionare come computer subacqueo, attivando protocolli di avvertimento visivo per segnalare il superamento della profondità massima gestibile. Il test della profondità e la reazione del software. L’analisi delle prestazioni dell’Apple Watch Ultra 3 rivela una gestione molto rigida dei parametri operativi. Fino al raggiungimento dei 40 metri di profondità, l’integrazione con l’applicazione Oceanic+ permette una lettura precisa di elementi fondamentali pratica immersioni amatoriali, come il tempo trascorso sott’acqua, la profondità attuale e i tempi necessari per la risalita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apple Watch Ultra 3: il limite fatale oltre i 40 metri di profondità

APPLE WATCH ULTRA 3 VS FENIX 8. 15K RUN

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