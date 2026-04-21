Applausi per Lino Guanciale medico della fiction Rai Le libere donne
Nella serata di lunedì 20 aprile, nel gremito spazio dell'oratorio San Giuseppe di Missaglia, l’attore Lino Guanciale è stato accolto con un applauso al suo arrivo. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi spettatori che hanno espresso il loro apprezzamento, creando un clima di entusiasmo intorno alla presenza dell’attore. La serata si è svolta senza ulteriori dettagli disponibili sulla manifestazione stessa.
Un ovazione parte e saluta l'attore Lino Guanciale al suo arrivo nel gremito spazio dell'oratorio San Giuseppe di Missaglia nella serata di lunedì 20 aprile. “Un bel colpo” l'aver portato nel paese della Brianza, l'interprete di Mario Tobino, medico e scrittore. Negli occhi dei fans spettatori.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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