Le Libere Donne, la fiction con Lino Guanciale trasmessa su Rai Premium, torna in replica. La serie, ambientata negli anni Quaranta, si ispira al romanzo autobiografico Le libere donne di Magliano di Mario Tobino. Gli episodi vengono trasmessi su Rai Premium, offrendo al pubblico la possibilità di rivedere le avventure dei personaggi protagonisti della narrazione.

Le Libere Donne replica della fiction con Lino Guanciale. Le libere donne è una nuova fiction Rai ambientata negli anni ’40, ispirata al romanzo autobiografico Le libere donne di Magliano di Mario Tobino. Racconta la vita all’interno del manicomio femminile di Maggiano (Lucca) durante la Seconda Guerra Mondiale e il lavoro dello psichiatra Mario Tobino, interpretato da Lino Guanciale. La serie unisce storia vera, denuncia sociale e un forte sguardo umano sulle pazienti e sulle ingiustizie dell’epoca. La fiction segue Mario Tobino, medico anticonvenzionale che lotta contro le rigide regole dell’ospedale psichiatrico femminile. L’arrivo di Margherita, internata dal marito, diventa il punto di svolta che mette in luce abusi, pregiudizi e la condizione delle donne rinchiuse spesso senza motivo reale. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - Le Libere Donne replica su Rai Premium: quando rivedere le repliche della fiction con Lino Guanciale

Articoli correlati

Sandokan replica ultima puntata su Rai Premium: quando rivedere le repliche della fiction con Can Yaman in tv e in streamingSandokan replica in tv e in streaming La nuova serie Sandokan è tornata su Rai 1 dal 1° dicembre 2025, con protagonista Can Yaman nei panni della...

La Preside replica su Rai Premium, quando rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri in tv e in streamingLa Preside replica, dove e quando rivedere le repliche della fiction con Luisa Ranieri.

Tutto quello che riguarda Libere Donne

Temi più discussi: Le libere donne, Lino Guanciale è Mario Tobino: trama, cast e puntate della nuova fiction di Rai1; Le libere donne, follia, amore e libertà nella serie con Lino Guanciale; Ascolti tv ieri martedì 10 marzo chi ha vinto tra Le libere donne con Lino Guanciale, Taratata e DiMartedì; Programmi TV 10 marzo 2026: cosa vedere stasera.

Le Libere Donne, la serie tv con Lino Guanciale arriva su Rai1: trama, cast e quante puntateAl via Le Libere Donne, la nuova serie tv di Rai1 con protagonista Lino Guanciale: scopriamo cast, trama e numero puntate. superguidatv.it

Le libere donne, trama e cast della fiction con Lino Guanciale tratta da una storia veraLeggi su Sky TG24 l'articolo Le libere donne, trama e cast della fiction con Lino Guanciale tratta da una storia vera ... tg24.sky.it

“Le Libere Donne” - intervista - facebook.com facebook

"Le libere donne" è una fiction ispirata al libro scritto dallo psichiatra che sfidò le regole repressive dei manicomi (durante la II Guerra Mondiale) x.com