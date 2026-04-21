Il proprietario del Donoma ha annunciato che avrà 40 giorni di tempo per smobilitare gli appartamenti, senza entrare nel merito delle ragioni o delle modalità dell'operazione. La comunicazione è stata data in modo diretto e senza dettagli aggiuntivi, lasciando intendere che la decisione sia definitiva. La notizia arriva mentre si mantiene il silenzio su eventuali motivazioni legali o contrattuali che abbiano portato a questa richiesta.

"Quaranta giorni per smontare tutto". Questo il futuro del Donoma nelle parole, colme di dispiacere, del proprietario Daniele Maria Angelini. La discoteca di via Mazzini ha un contratto in scadenza con la società proprietaria dell’immobile, che avrebbe altre intenzioni per lo stabile. Si parla di un nuovo complesso residenziale con decine di appartamenti, a due passi da piazza XX Settembre. "Il contratto con la proprietà – spiega Angelini – è scaduto da tempo. Avevamo ottenuto una proroga di un anno, che ora è terminata. Adesso siamo nella condizione di dover lasciare il locale". Il Donoma fu inaugurato nel 2013 e nel 2021 fu rilevato da Angelini che, oltre alla sua attività nel campo farmaceutico, non ha mai nascosto l’interesse per il settore dell’intrattenimento essendo anche a capo del "Le Gall" di Porto San Giorgio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Appartamenti al posto del Donoma: 40 giorni per smobilitare

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