Anne Hathaway infastidita dalle domande sul suo peso | Conta la forza non i chili

Durante il press tour di un film, un'attrice ha espresso la sua irritazione riguardo alle domande sul suo peso, sottolineando che ciò che conta è la forza e non i chili. La scena si è verificata in un contesto di interviste e incontri con i media, dove ha deciso di parlare apertamente delle sue emozioni in merito a questo tipo di domande. La sua frase si è diffusa sui social e tra i fan, scatenando commenti e riflessioni.

L'attrice ha raccontato la sua frustrazione durante il press tour de Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, quando si è accorta che i giornalisti le facevano sostanzialmente delle domande inopportune Mentre quest'anno la rivedremo in una serie di progetti attesissimi, tra cui il sequel de Il diavolo veste Prada, Anne Hathaway ha ricordato il fastidio provato durante il press tour de Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno. Secondo alcuni report dell'epoca, l'attrice avrebbe espresso il proprio malcontento per alcune domande relative al suo fisico e alla necessità di rimettersi in forma per il ruolo di Catwoman, che ha interpretato splendidamente nel film.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Anne Hathaway infastidita dalle domande sul suo peso: “Conta la forza, non i chili” Notizie correlate New York Fashion Week al via: la prima ad arrivare è Anne Hathaway (e il suo strascico la segue)Riflettori, dunque, puntati sulle collezioni dell'Autunno-inverno 2026/27 firmate dalle più prestigiose Maison, ma anche sulle tantissime celeb che... Leggi anche: Anne Hathaway e Meryl Streep, beauty look a confronto sul red carpet Contenuti di approfondimento Si parla di: Anne Hathaway travolta dalle polemiche sul web: le foto che hanno scatenato i social. Anne Hathaway infastidita dalle domande sul suo peso: Conta la forza, non i chiliL'attrice ha raccontato la sua frustrazione durante il press tour de Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, quando si è accorta che i giornalisti le facevano sostanzialmente delle domande inopportune ... movieplayer.it Anne Hathaway travolta dalle polemiche sul web: le foto che hanno scatenato i socialNelle ultime ore, dopo l’uscita di alcune immagini promozionali, si è generata una forte polemica attorno al nuovo film dell’attrice: il motivo. libero.it