La Fashion Week di New York inizia con grande attenzione. Ralph Lauren ha aperto la kermesse, portando tra le prime file nomi come Anne Hathaway, Lana del Rey e Ariana DeBose. L’evento si svolge oggi, 11 febbraio, e già si preannuncia un’edizione ricca di star e spettacolo.

Riflettori, dunque, puntati sulle collezioni dell'Autunno-inverno 202627 firmate dalle più prestigiose Maison, ma anche sulle tantissime celeb che come da tradizione sono pronte a gremire le prime file dei défilé, regalando uno spettacolo nello spettacolo. Ad aprire le danze dei défilé stellari sono stati volti noti come Julia Fox, Nicky Hilton, Sofia Coppola con la figlia Cosima Mars, Mary Leest, avvistate allo show di Marc Jacobs che ha sfilato fuori dal calendario. Come lui anche Ralph Lauren, che, come di consueto, inaugura la settimana della moda americana svelando le sue creazioni alla vigilia dell'inizio ufficiale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - New York Fashion Week al via: la prima ad arrivare è Anne Hathaway (e il suo strascico la segue)

Approfondimenti su New York Fashion Week

Venerdì mattina a Roma si sono svolti i funerali di Valentino Garavani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su New York Fashion Week

Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere sul calendario della New York Fashion Week autunno inverno 2026 2027; Da Michael Kors Collection a Calvin Klein, il meglio del calendario della New York Fashion Week; Ralph Lauren inaugura la New York Fashion Week con uno stile chic che unisce il regale al ribelle; Il rinascimento di Ralph Lauren sale in passerella alla New York fashion week.

New York Fashion Week al via: la prima ad arrivare è Anne Hathaway (e il suo strascico la segue)A inaugurare la settimana della moda d'oltreoceano - che si apre ufficialmente oggi, 11 febbraio -, è stato Ralph Lauren, che ha radunato tra le prime file della sua sfilata fuori dal calendario stell ... vanityfair.it

Ralph Lauren inaugura la New York Fashion Week con uno stile chic che unisce il regale al ribelleRalph Lauren ha inaugurato la Settimana della Moda di New York con una collezione dal sapore regale e ribelle, che rielabora il Rinascimento francese, messa in scena in un edificio a Lower Manhattan, ... it.fashionnetwork.com

Successo per l’evento che propone motori classici e sportivi al grande pubblico con una sezione sotto i 30mila euro. A novembre debutta a New York - facebook.com facebook

La bandiera arcobaleno non c'è più, New York insorge. L'amministrazione Trump colpisce i simboli: come Stonewall, culla delle lotte per i diritti delle minoranze sessuali x.com