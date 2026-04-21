Tra il 6 e il 20 aprile 2026, Google ha distribuito aggiornamenti per l’ecosistema Android, coinvolgendo dispositivi che vanno dagli smartphone ai sistemi di bordo delle automobili e agli oggetti indossabili. Le modifiche riguardano in particolare le aree della sicurezza e del portafoglio digitale, con nuove funzionalità e miglioramenti applicati a una vasta gamma di dispositivi. Questi interventi sono stati annunciati come parte di un’operazione di aggiornamento sistemico.

Google ha rilasciato una serie di aggiornamenti sistemici per l’ecosistema Android che, tra il 6 e il 20 aprile 2026, hanno interessato una vasta gamma di dispositivi, dagli smartphone ai sistemi informatici per auto fino agli oggetti indossabili. Il pacchetto di modifiche, distribuito attraverso i Google Play Services, lo Store ufficiale e vari servizi di sistema, mira a ottimizzare la gestione degli account, la sicurezza della posizione e l’esperienza d’uso di Wallet e del Play Store. Un ecosistema in movimento tra connettività e gestione dei dati. L’attività di manutenzione software di Mountain View si è manifestata con una progressione settimanale che ha toccato diversi pilastri tecnologici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Android si evolve: Google rivoluziona sicurezza e Wallet ad aprile

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