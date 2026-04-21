L'allenatore italiano ha recentemente condiviso le sue opinioni sulla squadra più competitiva per il Mondiale del 2026, indicando quale potrebbe essere la favorita a conquistarlo. Inoltre, ha fatto una previsione sul possibile vincitore della prossima edizione della UEFA Champions League, commentando anche il risultato conseguito nella stagione attuale. Le sue dichiarazioni hanno attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 1 giugno 2024, il palcoscenico del calcio europeo si è illuminato a Wembley Stadium, dove il Real Madrid ha trionfato nella finale della UEFA Champions League affrontando il Borussia Dortmund. Carlo Ancelotti, il leggendario allenatore della squadra spagnola, ha avuto l’onore di sollevare il trofeo, simbolo indiscusso di eccellenza nel calcio continentale. Questo successo è l’ennesima prova dell’abilità strategica e gestionale di Ancelotti, il quale ha dimostrato di saper motivare i propri giocatori anche nei momenti più difficili.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ancelotti rivela la miglior squadra per il Mondiale 2026 e pronostica il vincitore della Champions.

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