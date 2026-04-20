Lega Picone | la manifestazione di Milano un riferimento anche per le amministrative di Avellino

Durante una manifestazione a Milano, un rappresentante della Lega ha affermato che i territori assumono un ruolo centrale nel modello politico del partito e nella strategia complessiva del Paese. Ha inoltre sottolineato come l’evento possa rappresentare un punto di riferimento anche per le prossime amministrative di Avellino. La dichiarazione è stata fatta nel corso di un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sui contenuti specifici.

“I territori hanno un ruolo centrale nel modello politico della Lega e nella prospettiva strategica del Paese portata avanti dal nostro partito”. Ad affermarlo è Massimo Picone, dirigente provinciale del Carroccio, che sabato scorso ha partecipato, insieme ad una delegazione locale, alla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Remigrazione, la manifestazione di Milano e le tensioni FI-Lega – La direttaA Milano, in piazza del Duomo, va in scena oggi 18 aprile la manifestazione dei Patrioti, protagonista la Lega, un evento criticato dalle opposizioni... Leggi anche: Elezioni Amministrative ad Avellino, Festa e Barone insieme: ipotesi accordo con la Lega Aggiornamenti e contenuti dedicati Manifestazione dei Patrioti della Lega a Milano, cortei di protesta contro il raduno: tensioni tra antagonisti e forze dell'ordineÈ partito a Milano da porta Venezia il corteo della manifestazione 'Padroni a casa nostra', promossa dai Patrioti europei e dalla Lega e che si terrà in ... leggo.it Remigration, la doppia piazza della Lega e dei centri sociali: a Milano un sabato di tensioneDomani previsto a Milano il grande evento dei salviniani dedicato alla lotta all’immigrazione, preceduto da un corteo sullo stesso percorso di quello della ... milano.repubblica.it