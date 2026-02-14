Vieri, ex calciatore italiano, ricorda ancora la partita tra Inter e Juventus del 5 maggio, che considera la più importante dell’anno. La sua passione per quel match nasceva dal desiderio di scendere in campo davanti ai propri tifosi a San Siro. Sono passati più di 30 anni, ma quella data resta impressa nella memoria di molti appassionati, tra cui lui stesso.

Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Rugani, nuovo stop alla Fiorentina: l’ex Juve ancora fuori dai convocati. Vanoli decide di escluderlo Milan, Allegri nel post partita: «Pisa squadra scomoda. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Vieri si racconta: «Inter Juve, partita dell’anno. Il mio grande sogno era giocare a San Siro. 5 maggio? Ci pensano ancora dopo 30 anni»

Luca Zaia ha vissuto con grande emozione l’apertura dei Giochi Olimpici invernali a San Siro.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Vieri a Dazn: Inter-Juve è la partita dell'anno; Vieri torna su Lazio-Inter del 5 maggio e svela cosa gli ha detto Recoba: Pensa quanto ci teneva; Vieri: Tensione, adrenalina, San Siro: Inter-Juve è la partita. Poi sul 5 maggio e su Pio Esposito; Vieri: Inter-Juve è la partita. 5 maggio? Recoba mi ha detto una cosa. Pio Esposito, Moratti….

Vieri a Dazn: «Inter-Juve è la partita dell'anno»TORINO - Christian Vieri, l’indimenticabile Bobo, il centravanti che ha segnato un’epoca a suon di gol, è il volto del nuovo episodio di Legends Road, disponibile da oggi sull’app di intrattenimento ... msn.com

Vieri: Tensione, adrenalina, San Siro: Inter-Juve è la partita. Poi sul 5 maggio e su Pio Esposito...Christian Vieri è il protagonista della nuova puntata del format di DAZN 'Legends Road'. Un'intervista on the road con Pierluigi Pardo nella quale l'ex attaccante di Inter e Juventus parla della grand ... msn.com

Thuram in fortissimo dubbio per Inter-Juventus Koopmeiners scalpita per la maglia da titolare al fianco di Locatelli C'è anche McKennie, con Miretti e Yildiz a completare la trequarti Ecco la probabile formazione anti-Inter #InterJuventus #SpazioJ facebook

Milan, Allegri dopo il Pisa: "Modric straordinario. Inter-Juve Meglio che abbiamo vinto noi" x.com