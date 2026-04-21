Il Masters1000 di Madrid si distingue per le condizioni di gioco particolarmente veloci, influenzate dall'altitudine della sede principale, la Caja Mágica. I campi sono considerati tra i più rapidi tra quelli sul rosso, e il servizio rappresenta un elemento chiave per le sfide che si svolgono in questa competizione. La combinazione di fattori naturali e tecnici contribuisce a rendere questo torneo unico nel circuito tennistico.

Madrid è sempre stato un torneo sulla terra rossa atipico, così come lo è sempre stato il suo patron, Ion Tiriac, il tennista più ricco della storia. Personaggio eccentrico, il magnate rumeno, così come la location del secondo Masters 1000 sulla terra della stagione, quella Caja Magica costruita in uno dei quartieri peggiori della capitale spagnola, un impianto che, a dirla tutta, non tutti amano. Madrid, poi, è un torneo atipico soprattutto per le condizioni di gioco: in altura (600 metri), con una terra rossa particolarmente veloce, un pacchetto che non sempre i giocatori apprezzano in vista del Roland Garros. Per questo soprattutto i top player trovano molto più conveniente giocare gli Internazionali di Roma, che ha condizioni di gioco molto più affini allo slam parigino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Altura, campi veloci e il servizio è un fattore: ecco perché la terra di Madrid è unica

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