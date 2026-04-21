Almanacco | Martedì 21 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Oggi, 21 aprile, segna il 111° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 254 giorni ancora da trascorrere. In questa data si ricordano eventi storici che sono avvenuti nel passato, si celebrano i compleanni di alcune personalità e si onora un santo. Inoltre, viene condiviso un proverbio del giorno, una tradizione che accompagna questa giornata.

Martedì 21 aprile è il 111° giorno del calendario gregoriano. Mancano 254 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Sant'AnselmoProverbio di AprileQuando tuona d'Aprile buon segno per il barileISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1900 – Si inaugura il primo Salone.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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