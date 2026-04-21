Alla rapina della Crèdit Agricole di Napoli difficilmente sapremo davvero quanto è stato rubato

Nella rapina alla filiale di Napoli, non si conoscono ancora i dettagli su cosa sia stato portato via. Non è stato reso noto se siano stati sottratti denaro, titoli, assegni o gioielli. I contenuti delle cassette di sicurezza sono rimasti segreti e non sono stati divulgati. La polizia sta indagando per capire l’entità del colpo e cosa sia stato trafugato.

Soldi, titoli, assegni o gioielli, ma sui contenuti delle cassette rubate esiste l'anonimato assoluto. Resta in piedi l'ipotesi di un furto mirato, i ladri non hanno preso tutto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate I numeri della Smorfia della rapina alla Credit Agricole: a Napoli c’è il “terno della banca”Nelle ricevitorie di Napoli sono apparsi i numeri della Smorfia collegati alla rapina alla Credit Agricole dell'Arenella. Rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli preparata per mesi da professionisti: scoperte gallerie e un generatoreGallerie di dodici metri, un pozzo verticale di cinque, un generatore sotterraneo ritrovato dai carabinieri: l'operazione richiedeva specialisti e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Rapina in banca a Napoli, Credit Agricole: Le cassette di sicurezza? Basate su livelli concentrici di protezione; Napoli, colpo in banca da film: ladri mascherati da attori fuggono dalle fogne; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026. Alla rapina della Crèdit Agricole di Napoli difficilmente sapremo davvero quanto è stato rubatoLa rapina alla filiale della Crèdit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a Napoli si è già inserita nel solco delle rapine del secolo, generando suggestioni e fantasie spesso lontane dai fatti ... fanpage.it La rapina delle cassette di sicurezza nella banca Crèdit Agricole di Napoli ha più domande che rispostePer capire un po' cosa sta succedendo dopo la rapina alla banca Crèdit Agricole di Napoli bisogna immaginare di usare un compasso infilzato al civico 17 (e pure qui la cabala potrebbe sfrenarsi) di pi ... fanpage.it Trentotto cassette rubate e decine violate nella Crèdit Agricole dell’Arenella. Gli investigatori cercano tracce fra i garage e i sottoterra della zona. - facebook.com facebook La rapina delle cassette di sicurezza nella banca Crèdit Agricole di #Napoli ha più domande che risposte x.com