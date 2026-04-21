Alessandro Sibilio riparte | nuova vita nuovi obiettivi verso Birmingham 2026

Nella puntata di Sprint Zone, si parla di Alessandro Sibilio, atleta specializzato nei 400 ostacoli e detentore del record italiano in questa disciplina. Dopo aver concluso una fase della sua carriera, si prepara a ripartire con nuovi obiettivi, puntando alle prossime competizioni internazionali. L’atleta italiano si sta allenando con l’obiettivo di arrivare pronto per il prossimo ciclo di gare e per il grande evento di Birmingham 2026.

Weekend di fuoco nel motorsport: dalla 6 Ore di Imola alla IndyCar di Long Beach! FOCUS – PALLAVOLO Paolo Porro. La finale di Coppa CEV. Il palleggiatore di Piacenza Nuovo appuntamento con Sprint Zone: protagonista della puntata è Alessandro Sibilio, primatista italiano dei 400 ostacoli e uno degli atleti più attesi della stagione internazionale. Il 26enne napoletano racconta il suo percorso di rilancio dopo i difficili Mondiali di Tokyo, chiusi con un ritiro in batteria causato da errori tecnici che lo stesso Sibilio ha analizzato con grande lucidità. Da lì è iniziata una nuova fase della carriera: cambio di guida tecnica, trasferimento a Roma e nuovo gruppo di lavoro sotto la direzione di Giorgio Frinolli, insieme a campioni come Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alessandro Sibilio riparte: nuova vita, nuovi obiettivi verso Birmingham 2026 Alessandro Sibilio riparte: nuova vita, nuovi obiettivi verso Birmingham 2026 Notizie correlate Leggi anche: Tra continuità e nuovi obiettivi, la Provincia riparte sotto la guida di Tarantino La nuova vita a Verona| Alessandro Ragaini a SWIMZONENuovo regolamento F1: perché i dubbi restano anche dopo le parole di Domenicali? Alessandro Ragaini, giovane talento del nuoto azzurro classe 2006,... Aggiornamenti e dibattiti Alessandro Sibilio riparte: nuova vita, nuovi obiettivi verso Birmingham 2026Nuovo appuntamento con Sprint Zone: protagonista della puntata è Alessandro Sibilio, primatista italiano dei 400 ostacoli e uno degli atleti più attesi della stagione internazionale. Il 26enne ... oasport.it Sibilio riparte da 45.82 nei 400 di NapoliL’argento europeo dei 400 ostacoli apre la stagione sulla distanza piana, allo stadio Maradona, a poco più di sette decimi dal personale (45.08 nel giugno di tre anni fa) Scatta la nuova stagione di ... fidal.it